Ирина Ситдикова – художник-график, Член Союза художников России. Родилась на Урале в городе Сим Челябинской области. Закончила Пермское художественное училище, с 1981 года живет в Апатитах.

Поморский и саамский фольклор, животный мир Кольского полуострова, – вот лишь некоторые из тем, емко воплощенные в графических произведениях Ирины, представленных на выставке «Живые символы Арктики». Работы выполнены в период 2007-2017 г., в графической технике граттаж (или граттография) , а также в смешанной технике.

Среди художников Кольского Севера мастер выделяется не только ярким индивидуальным стилем, но и непреходящей любовью к анималистическому жанру, ставшей ее своеобразной «визитной карточкой».

Много лет Ирина Ситдикова является активистом и волонтером Кольского центра охраны дикой природы и Кольского экологического центра, а также председателем Апатитского отделения «Наапурит» в обществе «Друзья Финляндии», владеет финским языком. С 1995 года состоит в творческом объединении художников г. Апатиты – Кировск «Галерея М». Постоянный участник городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок, лауреат премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в культуру и искусство» 2014 г.

Ирина Ситдикова – автор, творчество которого хорошо известно как в Мурманской области, так и за ее пределами.

Место проведения: Azimut (пр. Ленина, д. 82)