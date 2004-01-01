Проект «Живые картины» Евгении Лебедевой поистине уникален!

Идея состоит в том, что при помощи акриловой краски художник превращает человека в «живую картину». Для этого предварительно создаётся живописный фон, антураж и, как результат, полноценный образ, с которым работает профессиональный фотограф.

Подготовка к снимку может занять от 3-х до 12-ти часов.



Художница Елена Рудых более семи лет занимается живописью под руководством Заслуженного художника Российской Федерации Виталия Николаевича Бубенцова.

В каждом произведении художницы представлена маленькая часть жизни или небольшая история. Источником вдохновения для неё являются люди, дети, человеческие эмоции и сказки.

Елена старается показать миру только позитивные моменты жизни. Юрист по профессии, она всё свободное время отдает любимому делу – изобразительному искусству.



Специальные гости открытия: музыканты Иван Бондаков, Валерий Хрипунов, Максим Барабанов, Игорь Липаков, Роберт Ратунков, DJ stereo_lover.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22, зал №1.