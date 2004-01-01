Живописные полотна Алексея Сенаторова

Алексей Сенаторов (15.03.1964-28.06.1998), художник-дизайнер. Родился в Мурманске. Учился в художественной школе Мурманска (1977-1980). Закончил Ярославское художественное училище по специальности «Художественное оформление» (1980-1984).

Алексей Сенаторов был одним из основателей и активным участником свободной ассоциации молодых художников «АВАН» в городе Мурманске с 1989 г. по 1992 г. Это был опыт объединения художников примерно одного возраста, учившихся в разных учебных заведениях, но объединенных желанием сказать свое слово в искусстве. Группой были проведены несколько выставок, которые имели художественный резонанс.

Для многих фирм художником были разработаны логотипы-иллюстрации, пространственные рекламные плакаты. Занимался декоративной росписью предметов, особое внимание уделяя деталям, цвету и дизайну.

Работы автора выставлялись в России, в странах Европы и США, публиковались в «Green Free News» европейском молодежном издании (Германия). Алексею Сенаторову присужден Второй приз на конкурсе комикса и карикатуры, Кеми, Финляндия.