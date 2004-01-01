Живопись Владимира Кумашова

Владимир Алексеевич Кумашов (28.10.1950-18.07.2018) – живописец, автор пейзажей и тематических картин, член Союза художников России (1989).

Владимир Алексеевич участник многочисленных выставок: областных, региональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, международных и зарубежных. Персональные выставки художника проходили в 1996-2010 годах в залах Мурманского областного художественного музея, музеях Мурманской и Псковской области, в городе Осло (Норвегия).

Работы мастера хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Дирекции выставок художественного фонда РСФСР, музеев городов Елливаре и Каликса (Швеция), художественной галереи г. Киото (Япония), Культурного центра г. Тромсё (Норвегия), галереи университета г. Джексонвилла (США), в частных коллекциях в России и за рубежом.

С 2016 года Владимир Кумашов преподавал в изостудии Отдела народного искусства и ремесел МОХМ, передавая свое мастерство и любовь к живописи самодеятельным художникам.

Гости увидят более 30 работ художника разных лет из собрания музея и частных коллекций.