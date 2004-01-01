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Живопись Валентина Чудзина

Выставка, посвящённая 100-летию художника

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События: Выставки.

В экспозиции представлены живописные полотна разных лет из фондового собрания музея: пейзажи, натюрморты, портреты современников.

Творческое наследие Валентина Ивановича Чудзина (1917 – 2002) представлено эскизами оформления спектаклей и станковыми живописными произведениями. Художником оформлены десятки спектаклей в Республиканском театре юного зрителя (Уфа), драматических театрах городов Свердловской области, Кривого Рога, Мурманска.

В Мурманском областном драматическом театре Валентин Чудзин работал четверть века и оформил более 150 спектаклей, а также увлеченно занимался станковой живописью и создал множество полотен.

Художественный музей
c 5 июля по 3 сентября

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