Живопись Николая Щапова

Экспозиция посвящена творчеству Николая Евлампиевича Щапова (1920-2013) — художника–любителя, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На выставке будет представлено более 10 живописных произведений автора из фондового собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.