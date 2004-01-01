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Живопись Николая Щапова

Выставка, приуроченная к 100-летию художника-любителя

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События: Выставки.

Экспозиция посвящена творчеству Николая Евлампиевича Щапова (1920-2013) — художника–любителя, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На выставке будет представлено более 10 живописных произведений автора из фондового собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.

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