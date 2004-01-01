Живопись Никиты Духно

Духно Никита Ростиславович — живописец, график, дизайнер, член Союза художников России с 1993 года.

Родился 26 марта 1955 года в Ленинграде, с 1969 года живет и работает в Мурманске.

С 1972 по 1977 годы учился в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности имени С.М. Кирова, с 1987 по 1991 — в Московском полиграфическом институте. С 1980 участвует в профессиональных выставках. С 1992 года профессионально занимается рекламой и графическим дизайном. Награжден Серебряной медалью Российской академии художеств за участие в передвижной академической выставке «Северо-Запад» (2006), Серебряной медалью «Духовность, традиции, мастерство» ВТОО «Союз художников России» (2015).

Никита Ростиславович Духно обладает ярким индивидуальным художественным почерком. Лаконичность в создании композиции, эмоциональность, выразительность, поиски в каждой работе своего ключа — отличительные качества живописных и графических произведений художника. Дизайнерские работы Никиты Ростиславовича — это его фирменные знаки Мурманского областного художественного музея, Областного Центра художественных ремесел, Лапландского биосферного заповедника, Мурманского областного совета профессиональных союзов, «Каскада Пазских ГЭС», Мурманской областной филармонии, ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ДК им. Кирова, клуба «Ледокол», компании «АрктикОйл» и многие другие; это иллюстрирование и создание альбомов и книг.

На выставке представлено более двадцати живописных работ художника, выполненных в разные годы. Автор уверяет, что всегда изображает реальность, потому, что другого источника для вдохновения у него нет. В этом смысле он, конечно, «реалист» (хотя в принципе против навешивания ярлыков), просто все время меняется угол зрения, ракурс. А интерес всегда постоянен — к форме, к пластике, к цвету, к линии. К тем цветовым и пластическим событиям, которые происходят на холсте. К сражениям, драмам, пикникам, ночным прогулкам и прочим красочно-линейным метаморфозам. И в этом смысле по советской «табели о рангах» он, конечно, «формалист».

На этой выставке легко заметить, и в «фигуративных», и в «абстрактных» работах художника интересует один круг проблем и в этом смысле они для него друг от друга не отличаются, одинаково радуя зрителя свойственной автору легкостью и изобретательным изяществом.