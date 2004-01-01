Живопись Надежды Жилиной

Надежда Павловна Жилина родилась в 1952 году. В Мурманской области живет с рождения.

С 1978 года принимает ежегодное участие в выставках г. Мурманска и области.

Персональные выставки состоялись в г. Апатиты (1986, 1991, 1997, 1999 гг.), в г. Мончегорске (2010 г.), в г. Мурманске (2012 г.) Участвовала во всесоюзной выставке «Перевал», проходившей в Москве в 1980 году.

Работы хранятся в частных коллекциях России, а также в Германии.

В экспозиции гости увидят живописные работы.