Живопись Н. И. Авдеевой

Экспозиция посвящена 75-летию со дня рождения художника.

Авдеева Наталья Иннокентиевна художник театра, член Союза театральных деятелей (1974), член Союза художников России (1982), лауреат премии администрации Мурманской области (1995), премии губернатора Мурманской области за достижения в профессиональном мастерстве, премии регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации (2005), награждена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2005), Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007). Родилась 22 января 1943 года в городе Куренск Иркутской области. Наталья Иннокентиевна – выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, мастерская театрально-декорационной живописи А.И. Сегала (1961-1967). До этого училась в средней художественной школе при институте (1955-1961).

С 1993 года она работает в Мурманском областном драматическом театре. Наталья Авдеева, блестящий профессионал, со штучным, питерским академическим образованием, создала театральный стиль на мурманской сцене. Декорация, костюмы, бутафория, свет – все во власти художника-постановщика, «рисующего» образный мир спектакля. Мир У. Шекспира, В. Гюго, А. Островского, А. Чехова. В послужном списке мастера – свыше 200 постановок, более половины из них на сцене Мурманского областного драматического театра. Наталья Иннокентиевна многократный участник международных фестивалей театрального искусства.

В экспозиции будет представлено 4 эскиза декораций спектаклей из фондового собрания.