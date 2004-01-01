Живопись Михаила Цыбасова

В экспозиции представлены произведения из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия (г. Петрозаводск), созданные Михаилом Петровичем Цыбасовым (1904-1967) – учеником выдающегося отечественного художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941).

Имена незаслуженно забытых художников постепенно возвращаются к нам. Как это часто бывает с наследием талантливых мастеров, оно предстает перед зрителем во всем своем объеме и осознается заново уже тогда, когда художника давно нет.

Творческая судьба Михаила Цыбасова – это судьба многих художников его поколения. Важно, что их творчество обретает свое достойное место в контексте развития отечественного искусства.