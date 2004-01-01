Живопись Ирины Музыриной

Ирина Музырина работает в стиле «штильлебен», что в переводе с голландского языка означает «тихая жизнь». Жизнь предметов, окружающих человека, гораздо ближе по созвучию автору выставки. Для Ирины очень важно передать в своих работах ценность обыденной жизни, настроение и мироощущение, напомнить зрителю о летних прогулках, дачных семейных обедах, вечерних чаепитиях, о сочных арбузах, о фруктах, о цветочных ароматах и красоте комнатных цветов. Показать, как всё взаимосвязано в нашем мире.