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Живопись Ирины Музыриной

Выставка петербургского художника

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События: Выставки.

Ирина Музырина работает в стиле «штильлебен», что в переводе с голландского языка означает «тихая жизнь». Жизнь предметов, окружающих человека, гораздо ближе по созвучию автору выставки. Для Ирины очень важно передать в своих работах ценность обыденной жизни, настроение и мироощущение, напомнить зрителю о летних прогулках, дачных семейных обедах, вечерних чаепитиях, о сочных арбузах, о фруктах, о цветочных ароматах и красоте комнатных цветов. Показать, как всё взаимосвязано в нашем мире.

Цены

Информация по телефону: 450-385

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