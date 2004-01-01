Живопись и графика Арви Хуттунена

Арви Иванович Хуттунен – Почётный полярник (1982), заслуженный работник культуры России (2000), заслуженный художник РФ (2007), ветеран труда, лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства (2008), обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Один из старейших мурманских художников, громкое имя в заполярной живописи. Единственный в региональной организации Союза художников ветеран Великой Отечественной войны.

В Мурманске с 1948. По признанию автора, в красоту северной природы он влюбился с первого взгляда, и это нашло отражение в его живописи.

Арви Иванович выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске; им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Океан», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерского кафе «Чум» и другие.

Арви Хуттунен принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Каждая его персональная выставка – яркое событие в культурной жизни региона.

Живописные пейзажи Арви Хуттунена отличаются необычными цветовыми решениями и лаконичностью композиции. На его полотнах сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид. Есть у художника также сюрреалистические и мифологические работы, в которых он обращается к своим корням, к легендам.

В экспозицию войдут около 40 работ из фондов Мурманского областного художественного музея, посвящена 95-летию автора.