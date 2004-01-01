Живопись и графика

В 1937 году, после окончания Ленинградского художественно-педагогического училища, художника призвали служить на Северный флот в город Полярный. В военные года он служил матросом, а потом младшим командиром в Мурманске. Именно период службы на севере и участие в Великой Отечественной Войне стали самыми важными в формировании личности Василия Баранова как художника. Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья. Василий Григорьевич Баранов Заслуженный работник культуры РСФСР, Член Союза художников СССР, председатель областного отделения Союза художников на Мурмане. Он внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Заполярья. В экспозиции будет представлено более 20 работ из фонда музея.