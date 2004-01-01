Моё творчество

Меркетова Галина Николаевна родилась в 1963 году на Алтае, в маленьком живописном горном селении Дьектиек. Имеет среднее техническое образование. Долгое время занималась предпринимательской деятельностью.

В январе 2012 года поступила в изостудию Школы ремёсел при Отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея, под руководством Заслуженного художника Российской Федерации В.Н. Бубенцова. Там же она окончила курсы росписи по ткани (рук. Правда О.В.). С 2013 года Галина Николаевна – член народного самодеятельного коллектива клуба «Махаон».

Помимо живописи и батика увлекается валянием. Художница постоянный участник городских и областных выставок и мероприятий.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.