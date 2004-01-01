Живопись, графика, батик

«Детская художественная школа № 1» п. Никель была открыта 1 сентября 1969 года. Первый выпуск состоялся в 1973 году. С тех пор её окончили более 1000 детей, многие из которых выбрали творческую профессию и работают архитекторами, художниками, дизайнерами, преподавателями и учителями, как в России, так и за рубежом. В 2019 году школа отпразднует своё 50-летие.

Первым директором, с 1969 по 1971 год, была Изабелла Иосифовна Работа. С 1980 по 2015 год учреждение возглавляла Горюшко Зинаида Ивановна. В разное время здесь работали такие педагоги, как: Дистанова М.И., Полтавский Ф.И., Кузин В.В., Зубаиров В.М., Кушнарева Е.В.

На данный момент педагогический коллектив школы состоит из 7 преподавателей, 5 из которых имеют высшую квалификационную категорию.

Педагоги создают все условия для развития творческого потенциала детей на основе их интересов, способностей и дарований. Они формируют эстетический вкус учащихся, приобщают их к художественной культуре, развивают навыки для самостоятельной творческой деятельности.