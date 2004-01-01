Живопись Геннадия Герасимова

Выставка к 85-летию художника из цикла «С днем рождения художник!»

В рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» Мурманский областной художественный музей представляет живописные полотна Геннадия Александровича Герасимова из фондового собрания. Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения художника.

Герасимов Геннадий Александрович (28.02.1933-2002), живописец, член Союза художников РСФСР (1967). Родился в Алейском зерносовхозе Алтайского края. В 1956-60 годы учился в Минском художественном училище у Льва Мееровича Лейтмана.

С 1961 участвовал в городских, региональных, областных, республиканских и зарубежных выставках. Работал в жанре портрета, пейзажа, в том числе индустриального. Дважды участвовал в работе акварельных групп.

Геннадий Александрович один из старейших членов мурманского отделения Союза художников.

Любимым сюжетом художника были масштабные, панорамные пейзажи с большим количеством водного пространства, основным мотивом его творчества была северная природа, рабочие будни Мурманска и человек.

Работы мастера хранятся в собраниях музеев, частных коллекциях.