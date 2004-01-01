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Живопись Андрея Яковлева

Высьавка картин российского советского живописца и графика

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События: Выставки.

Андрей Алексеевич Яковлев (10 ноября 1934 – 13 июня 2012) – российский советский живописец и график, Народный художник РФ (2006), член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года – Ленинградской организации Союза художников РСФСР). Член-корреспондент РАХ (2007).

В экспозиции посетители увидят около 20 работ из собрания музея.

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