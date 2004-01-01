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Живопись Алексея Попова-Правокумского

Выставка члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников

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События: Выставки.

Алексей Попов-Правокумский – член Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета.

В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта.

В своём творчестве Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе и стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, разумно и гармонично организованном, состояние тишины и умиротворённости.

Цены

Информация по телефонам: 99-43-56, 99-43-57

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