Живопись Алексея Попова-Правокумского
Выставка члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников
Выставка члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников
Алексей Попов-Правокумский – член Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета.
В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта.
В своём творчестве Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе и стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, разумно и гармонично организованном, состояние тишины и умиротворённости.
Информация по телефонам: 99-43-56, 99-43-57
Выставка изданий
Выставка изданий