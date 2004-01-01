Живое пламя английской поэзии

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта с 1999 года, когда на конференции ЮНЕСКО провозгласили поэзию «открытыми вратами для диалога и понимания одних народов другими». Сегодня в разных странах мира, в том числе в России, празднование Всемирного дня поэзии длится около месяца.

Среди английских поэтов-юбиляров 2017 года - Джон Донн (445 лет со дня рождения), выдающийся поэт-метафизик, священник, автор элегий и сонетов, стихотворений о любви и проповедей. Строки одной из проповедей стали эпиграфом к роману Хемингуэя: «…не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе». Лирику Донна отличает изощрённость образов, контрасты, многозначность, усложнённый синтаксис. С переводов Донна на русский язык и посвящений Донну начал свою литературную деятельность Иосиф Бродский, и «метафизический стиль», приобретенный Бродским, стал обновленным опытом русского стиха.

Уильям Блейк (260 лет со дня рождения) – поэт и художник романтической эпохи. Его произведения отличаются философской и мистической глубиной. Поэзия и живопись Блейка стали источником вдохновения для прерафаэлитов, символистов, романтиков и сюрреалистов, повлияли на поэтов-битников 1950-х годов и представителей субкультуры 1960-х. В России Блейк был открыт поэтами-символистами.

Сэмюэл Тэйлор Кольридж (245 лет со дня рождения) - поэт-романтик, выдающийся представитель «озёрной школы» и философии трансцендентализма. Поэт Николай Гумилев был среди переводчиков на русский его известного произведения - «Баллады о старом моряке».

Гумилев перевел и знаменитую пьесу «Пиппа проходит мимо» Роберта Браунинга (205 лет со дня рождения). Браунинг - поэт и философ, чья излюбленная форма - драматический монолог, наполненный раздумьями, воспоминаниями, исповедью.

На выставке вы сможете увидеть и произведения Перси Биши Шелли (225 лет со дня рождения) - поэта-романтика и бунтаря с трагической судьбой, Алджернона Чарльза Суинберна (180 лет со дня рождения) - декадента и прерафаэлита, самого прославленного поэта викторианской эпохи.

Выставка представляет поэзию юбиляров на английском, норвежском, русском языках. Среди изданий – поэма Блэйка «Мильтон» в переводе на норвежский с иллюстрациями автора, сборник Шелли и Китса 1935 года в оригинале, «Английская романтическая поэзия» в переводах русских поэтов. Интересны литературоведческие и культурологические исследования: о творческом «диалоге» Кольриджа и Пушкина - «Судьбы скрещенья: несколько размышлений о русско-английских литературных параллелях» Андрея Горбунова; об эпохе Нового времени и роли в ней Джона Донна - «Колесо фортуны» Антона Нестерова и «Скальпель разума и крылья воображения» Инны Лисович; о влиянии Джона Донна на поэзию Бродского; о проблемах преподавания романтической поэзии. Представлены электронные издания: рассказы о жизни творцов - «Great British writers» и 500-томная «Англоязычная библиотека».