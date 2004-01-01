Живи на полную

Приглашаем на самое жаркое событие этой зимы!

Большой тест-драйв SUZUKI!

Если «Жизнь на полную» твое кредо, а надежность, проходимость и комфорт твои приоритеты, тогда это мероприятие для тебя!

23 февраля, с 12:00 до 17:00, на площадке возле кафе «Бочонок» горнолыжного комплекса Огни Мурманска пройдет большой тест-драйв Suzuki.

Количество участников тест-драйва ограничено. Успей записаться заранее.

В программе: