Живи на полную
Тест-драйв Suzuki
Тест-драйв Suzuki
Приглашаем на самое жаркое событие этой зимы!
Большой тест-драйв SUZUKI!
Если «Жизнь на полную» твое кредо, а надежность, проходимость и комфорт твои приоритеты, тогда это мероприятие для тебя!
23 февраля, с 12:00 до 17:00, на площадке возле кафе «Бочонок» горнолыжного комплекса Огни Мурманска пройдет большой тест-драйв Suzuki.
Количество участников тест-драйва ограничено. Успей записаться заранее.
В программе:
Запись по телефону: 8 (8152)777-077