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Живи на полную

Тест-драйв Suzuki

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События: Праздники.

Приглашаем на самое жаркое событие этой зимы!

Большой тест-драйв SUZUKI!

Если «Жизнь на полную» твое кредо, а надежность, проходимость и комфорт твои приоритеты, тогда это мероприятие для тебя!

23 февраля, с 12:00 до 17:00, на площадке возле кафе «Бочонок» горнолыжного комплекса Огни Мурманска пройдет большой тест-драйв Suzuki.

Количество участников тест-драйва ограничено. Успей записаться заранее. 

В программе:

  • Жгучий ведущий, отмороженный DJ и лютый фотограф!
  • Тест-драйв New Vitara, SX4 и All New Jimny!
  • Фирменные подарки Suzuki всем участникам!
  • Розыгрыши с главным призом: настоящей сумкой путешественника!
Огни Мурманска
23 февраля
12:00 - 17:00
Цены

Запись по телефону: 8 (8152)777-077

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