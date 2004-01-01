Живая планета

Сегодня в человеческой заботе нуждаются многие виды животных. С целью защиты от угрозы вымирания обитателей нашей планеты и был введён праздник - Всемирный день защиты животных, который отмечается 4 октября. Прекрасный повод рассказать детям об удивительном мире братьев наших меньших

На выставке представлены книги о диких и домашних животных, об исчезающих и исчезнувших видах, а также предложены художественные произведения, героями которых являются сами животные. Увлекательная и познавательная литература учит доброте, милосердию, любви к природе.

Интерес к науке проявляется с самого раннего детства. Детей волнует буквально все, их вопросы способны поставить в тупик любого взрослого. Чем отличаются рога и бивни? Какие рептилии существовали во время эры рептилий? Откладывают ли млекопитающие яйца? Какой родственник кротов охотится под водой? На все эти и другие вопросы ответит иллюстрированная энциклопедия «Все о животных больших и маленьких».

Владимир Храбрый доступно, легко и увлекательно рассказывает детям в своей книге «Животные нашей страны» о животных и птицах, которых они могут встретить в лесах родного края. Холли Вебб - британская детская писательница. С раннего возраста любила животных и придумывала про них разные истории. Она пишет добрые, волшебные истории о зверятах и привлекает внимание детей красочным оформлением и интересным содержанием книг: «Котёнок Пират, или Ловкий коготь», «Щенок Джесс, или давай дружить!», «Котенок Дымка или тайна домика на дереве» и др.