Конкурс чтецов «Живая классика» – самый масштабный литературный детский проект в России. Его участники читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений. Выбранные произведения не должны входить в школьную программу, поскольку важная задача конкурса – расширить кругозор читателей и познакомить ребят с новыми книгами.

В рамках регионального этапа жюри выберет 3 победителей, которые отправятся в Международный детский центр «Артек». Именно они будут бороться за право выйти в финал Всероссийского конкурса.

2 апреля пройдет регистрация и жеребьевка участников. Для ребят подготовлена увлекательная культурная программа: путешествие по книжным лабиринтам Областной научной библиотеки, интеллектуальная игра «Книги нашего детства», творческие встречи с актрисой Мурманского областного театра кукол Екатериной Ефремовой и детским писателем Алексеем Сусликовым.

Конкурсные выступления участников запланированы на 3 апреля. В 17 часов начнется церемония награждения победителей Регионального этапа конкурса.

Организаторами регионального этапа являются Министерство образования и науки Мурманской области, Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.