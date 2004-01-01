Живая Африка
Выставка представителей фауны африканского континента, Азии и Америки!
Выставка представителей фауны африканского континента, Азии и Америки!
На выставке будут представлены более 30 представителей фауны африканского континента, Азии и Америки!
Вам будет предоставлена возможность приобщиться к удивительному миру живых существ, общение с которыми так необходимо для городского жителя!
Есть разрешение Комитета ветеринарии по Мурманской области.
Место проведения: ТЦ «РУСЬ»
150 р.
Живопись, графика, скульптура из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»
Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко