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Живая Африка

Выставка представителей фауны африканского континента, Азии и Америки! 

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События: Выставки.

На выставке будут представлены более 30 представителей фауны африканского континента, Азии и Америки!

Вам будет предоставлена возможность приобщиться к удивительному миру живых существ, общение с которыми так необходимо для городского жителя!

Есть разрешение Комитета ветеринарии по Мурманской области.

Место проведения: ТЦ «РУСЬ»

Город Мурманск
c 14 февраля по 14 марта
11:00 - 20:00
Цены

150 р.

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