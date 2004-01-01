Живая Африка

На выставке будут представлены более 30 представителей фауны африканского континента, Азии и Америки!

Вам будет предоставлена возможность приобщиться к удивительному миру живых существ, общение с которыми так необходимо для городского жителя!

Есть разрешение Комитета ветеринарии по Мурманской области.

Место проведения: ТЦ «РУСЬ»