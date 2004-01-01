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Жили-были

Презентация нового альбома коллектива «КЛюП-студия»

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События: Концерты.

Вокально-инструментальный коллектив «КЛюП-студия» приглашает жителей и гостей города Мурманска на презентацию нового альбома с названием «Жили-были», который стал уже шестым альбомом студии. Для вас прозвучат душевные песни на стихи отечественных классиков, таких как Иосиф Бродский и Юнна Мориц, и современных поэтов: Али Кудряшевой, Константина Тарасова, Тима Собакина и других. Исполнит композиции новый, шестой по счету, состав «КЛюПа».

Театр кукол
29 сентября
19:00
Цены

Билетная касса: 45-81-78

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