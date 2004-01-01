Вокально-инструментальный коллектив «КЛюП-студия» приглашает жителей и гостей города Мурманска на презентацию нового альбома с названием «Жили-были», который стал уже шестым альбомом студии. Для вас прозвучат душевные песни на стихи отечественных классиков, таких как Иосиф Бродский и Юнна Мориц, и современных поэтов: Али Кудряшевой, Константина Тарасова, Тима Собакина и других. Исполнит композиции новый, шестой по счету, состав «КЛюПа».