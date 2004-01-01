Жестокий урок
Постановка одной из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова
Постановка одной из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова
Михаил Горевой, 16 лет назад основавший труппу «Фабрика театральных событий», поставил, пожалуй, одну из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова – живого классика отечественной драматургии. На первый взгляд сюжет «Урока» прост: двое мужчин и две женщины участвуют в научном эксперименте, фиксирующем, какую степень жестокости они могут себе позволить «по заказу». Однако чем ближе концовка, тем больше новых вопросов возникает и у персонажей, и у зрителя, – все оказывается совсем не так, как казалось вначале.
Автор: В. Красногоров
Режиссер: Михаил Горевой
Артисты: Олег Фомин, Регина Мянник, Владимир Фекленко, Ольга Арнтгольц
1150-2950 р.