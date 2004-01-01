Жестокий урок

Михаил Горевой, 16 лет назад основавший труппу «Фабрика театральных событий», поставил, пожалуй, одну из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова – живого классика отечественной драматургии. На первый взгляд сюжет «Урока» прост: двое мужчин и две женщины участвуют в научном эксперименте, фиксирующем, какую степень жестокости они могут себе позволить «по заказу». Однако чем ближе концовка, тем больше новых вопросов возникает и у персонажей, и у зрителя, – все оказывается совсем не так, как казалось вначале.

Автор: В. Красногоров

Режиссер: Михаил Горевой

Артисты: Олег Фомин, Регина Мянник, Владимир Фекленко, Ольга Арнтгольц