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Жестокий урок

Постановка одной из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова

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События: Спектакли.

Михаил Горевой, 16 лет назад основавший труппу «Фабрика театральных событий», поставил, пожалуй, одну из самых остросюжетных пьес Валентина Красногорова – живого классика отечественной драматургии. На первый взгляд сюжет «Урока» прост: двое мужчин и две женщины участвуют в научном эксперименте, фиксирующем, какую степень жестокости они могут себе позволить «по заказу». Однако чем ближе концовка, тем больше новых вопросов возникает и у персонажей, и у зрителя, – все оказывается совсем не так, как казалось вначале. 

Автор: В. Красногоров
Режиссер: Михаил Горевой
Артисты: Олег Фомин, Регина Мянник, Владимир Фекленко, Ольга Арнтгольц

Атлантика
30 апреля
19:00
Цены

1150-2950 р.

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