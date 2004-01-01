Международный женский день – это прекрасный повод вспомнить о великих женщинах прошлого. Они вершили судьбы государств, побеждали в войнах, плели хитрые интриги, добивались высот и, конечно, любили.

На выставке «Женский силуэт в истории» представлены художественные произведения о тех самых удивительных женщинах, которые сквозь годы и века восхищают, вдохновляют нас.

Некоторые истории достойны особого внимания.

В старые времена, когда русские цари еще не ввели в моду жениться только на иноземных принцессах, Симеон Полоцкий предсказал юной Наталье Нарышкиной, что она станет любовью государя. Так оно вскоре и вышло - бедную, но красивую дворяночку взял в жены Алексей Михайлович. С тех пор род Нарышкиных был обласкан царским двором, девицы и дамы этой фамилии с удовольствием оказывались в фаворитках государей. И только прекрасная Зинаида Нарышкина противилась любви монарха - вопреки всем пророчествам! Почему - ответ в ее записках, изложенных на страницах романа Елены Арсеньевой «Нарышкины, или Строптивая фрейлина».

Еще одна книга этого автора – «Русская лилия» – посвящена племяннице русского императора Александра Николаевича Ольге. Она недолго томилась в родительском доме в ожидании прекрасного принца. Родители быстро нашли подходящего кандидата на руку и сердце девушки – юного Георга, который взошел на престол Греции. Теперь Ольга должна последовать за будущим супругом в далекую и чуждую страну, где ей придется не только пройти через страшные испытания, но и доказать всем и самой себе, что она не безвольная чужестранка, а сильная и уверенная в себе правительница.

Британская писательница Дэйси Гудвин в романе «Виктория» тоже рассказывает историю женщины, взошедшей на престол. Июньское утро 1837 года оказалось для Александрины Виктории особенным. Невысокая хрупкая девушка, которой едва исполнилась восемнадцать, стала королевой Великобритании. Никто не верил, что робкая девочка, полностью находящаяся под влиянием властной матери, сможет достойно править одной из величайших мировых держав. Но она удивила всех. И прежде всего, сменила ненавистное имя – теперь она войдет в историю как великая королева Виктория.

Великие женщины – не только те, что правят государствами. Никоторые из них меняют ход истории иными способами. Пауло Коэльо в книге о самой известной женщине-шпионке «Мата Хари» прослеживает ее путь от детства в маленьком голландском городке к покорению Парижа, куда Мата Хари приехала без денег и где вскоре приобрела славу одной из самых элегантных женщин эпохи.

Совсем другая, но не менее примечательная история ждет нас на страницах романа Лолы Лафон «Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась». Это книга о звезде спортивной гимнастики, иконе восточноевропейского коммунизма и символе его краха. Надя Команечи - знаменитая румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Ее взлет пришелся на закат коммунистической эпохи в Румынии и остальной части Восточной Европы. Но книга Лоры Лафон не только о жизни знаменитой гимнастки, это еще и размышление о том, что каждый несет ответственность за происходящее в стране.

Также внимания читателей заслуживает книга Рины Хаустовой «Жанна. Фантазия в стиле готики». Она посвящена Жанне д'Арк, прозванной в народе Орлеанской Девой, одной из самых известных героинь средневекового периода французской истории, личность которой, несмотря на обилие документальных свидетельств о ее жизни и смерти, и по сей день остается загадкой.