Женская проза и поэзия в литературе – явление заметное и значимое. В своих романах авторы открывают читателю новый мир – жизнь, мысли и чувства женщины, описанные её глазами.

На выставке «Женский почерк нашего времени» представлены лучшие произведения современных писателей-женщин различного жанра – городской роман, семейная драма, детектив, любовная история, исторический роман, поэзия, фантастика и фэнтези.

Новое произведение Дины Рубиной – «Последний кабан из лесов Понтеведра» - во многом автобиографический рассказ о колоритных персонажах из израильского провинциального дома культуры. В этой книге лирика сочетается с очерком, трактат с балаганом, детектив с комедией.

«Двойная радуга» - сборник немного смешных, в то же время трогательных и всегда максимально реалистичных рассказов и повестей Наринэ Абгарян о жизни и окружающих людях.

Роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину», который выиграл национальный конкурс «Книга года – 2018», - повествование о жизни и судьбе подающего надежды спортсмена, который получает тяжелейшую травму, спасая жизнь ребенка.

Американская актриса Белла Торн прославилась ролями в проектах телеканала Disney - «Танцевальная лихорадка», «Волшебники из Вейверли Плэйс», «Заклятые друзья». «Дневник осени» - литературный дебют звезды, в котором нашли отражение многие события из жизни самой Беллы.

Выбор читателей журнала Romantic Times – роман Кэти Макргэрри «Раздвигая границы». Это прекрасная история о любви, страдании, открытиях, понимании и принятии.

Первая книга Джоан Роулинг для взрослых – «Случайная вакансия». Большой роман о маленьком городе, в котором все не так, как кажется на первый взгляд. На самом деле тихий городок уже давно находится в состоянии войны. Богатые конфликтуют с бедными, подростки – с родителями, жёны – с мужьями, учителя – с учениками…

В остросюжетном детективно-фантастическом романе Катарины Макги «Тысячный этаж» переплелись романтика, ревность, чарующие моды будущего и чудеса технологий. Нью-Йорк 22 века, город самых смелых надежд, и Манхэттен – единое здание в тысячу этажей, в котором каждый житель мечтает о счастье, и каждому есть что терять.