В Областной научной библиотеке начинается цикл лекций «Эхо прошедшей войны», посвященный 75-летию Победы. Первую открытую лекцию «Женский героизм на войне. Образ в литературе и кино» прочитает Максим Матях - учитель истории мурманской школы № 34, призер конкурса «Учитель города-2019».

На фронтах Великой Отечественной в Советской армии воевало более миллиона женщин, не меньше принимали участие в партизанском и подпольном сопротивлении. Они владели всеми военными специальностями – летчицы, танкистки, автоматчицы, снайпера, пулеметчицы, участвовали в боях наравне с мужчинами.

Какими мы представляем их себе? Молодыми или зрелыми? Блондинками, брюнетками или рыжими? С карими глазами или небесно-голубыми? Мы можем судить об их образах по фронтовым фотографиям, литературным произведениям и фильмам.

На примере одной из знаменитых книг о Великой Отечественной - повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и ее экранизаций Максим Матях расскажет о женских образах в литературе и кино, женском героизме, девушках и женщинах, перенесших все тягости войны наравне с мужчинами.