Женские лики - символы веков

Многие великие женщины – яркие, харизматичные, неординарные – добившись высокого статуса, влияли на ход мировой истории. Какой ценой они обретали власть? Чем поступались на пути к славе? Почему остались в памяти следующих поколений?

Из книг, представленных на выставке, вы узнаете о жестокой, деспотичной императрице Анне Иоанновне. О беззаботной, не знающей меры в развлечениях и удовольствиях леди Гамильтон. О самоотверженной воительнице Жанне д’Арк, отдавшей жизнь за своего короля. Жестокая борьба Марии Стюарт за власть. Славное царствование Елизаветы Петровны, унаследовавшей от отца страсть к наукам и просвещению...

Каждое издание – это незабываемое погружение в жизнь и обычаи разных стран и эпох. Судьбы героинь никого не оставят равнодушным. Книга «По прихоти судьбы» Людмилы Третьяковой – о красивых, богатых, знатных и талантливых женщинах. Судьба капризна: захочет – вознесет на вершину блаженства, захочет – бросит в пучину горестей. Однако женщины, которые считаются «слабыми», всегда находят выход из трудных ситуаций. «Дворянская дочь» Наташи Боровской – история «бывших» людей, то есть аристократии после 1917 года. Татьяна Силомирская – дочь русского офицера и польской княжны, тезка и лучшая подруга великой княжны Татьяны, крестница Николая II. Детство в золотой колыбели петербургских дворцов и польских замков сменяется суровой правдой сестринских будней в годы Первой мировой войны, потрясениями революции.

«Сказание об Ольге» Веры Пановой повествует о киевской княгине Ольге и игумене Киево-Печерского монастыря Феодосии, канонизированных церковью и причисленных к лику святых. За потемневшими от времени иконописными ликами автор разглядела живые человеческие лица с их глубокими переживаниями и порывами.