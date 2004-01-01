Ограничения: 16+

Подколесин инертен, аморфен и бездейственен, при этом он занимает серьёзный пост. Это скорее психотип управленца начала ХХ века, чем первой половины 19-го. Ощущение жанра также уводит нас в век ХХ, это «комедия с привкусом трагедии». Мир рушился, как рушится ледник, превращаясь в айсберги. Эпоха обостряет жанровость и основные конфликты.

Тема спектакля вполне традиционная: как один человек, бесхребетный, безвольный и эгоистичный, разрушил жизнь другому человеку. Не по злобе и без желания навредить, а просто не от большого ума и бесхитростно.

Спектакль весёлый и с гоголевским юмором.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер

Художник-постановщик – Борис Шлямин

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Вадим Данцигер, Анатолий Шахов

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты: Наталья Волкова, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Александр Покатнёв, Артём Пономарёв, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Галина Серёгина.