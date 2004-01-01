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Женитьба Фигаро

Мюзикл Санкт-Петербургского театра оперетты под руководством Галины Тарасовой

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События: Спектакли.

«Как мысли черные к тебе придут – откупори шампанского бутылку. Иль перечти «Женитьбу Фигаро»-эти строки А. С. Пушкина еще раз подчеркивают вечную актуальность бессмертной комедии.

Ранее привозимые спектакли театра «Здрасьте – я Ваша тетя», «Боядера» – полюбились зрителям Заполярья.
Замечательная музыка композитора В. Окорокова, прекрасный вокал артистов, выразительная хореография, яркие костюмы и декорации – не оставят зрителей равнодушными.

Цены

800-1000 р.

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