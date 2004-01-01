Жемчужина природы – заповедники

Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков. Эти особо охраняемые природные территории – один из способов уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

В книге «Кандалакшский заповедник» Вадима Карповича, рассказывается об истории создания заповедника, о его становлении и развитии, о природе заповедника и проводимой его сотрудниками научной работе по изучению экологических взаимоотношений и охране природной среды.

Издание «Пасвик-Инари. Общая природа и история» посвящено заповеднику, который расположен на крайнем северо-западе России в Печенгском районе Мурманской области. Он создан с целью сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем. Природа заповедника многообразна: величественные сосны, крупные валуны, многочисленные озера.

В книге «В мире заповедной природы» Вадима Держкина, рассказывается о заповедниках нашей страны, о сложном, порой драматическом пути их развития, о современном состоянии и перспективах. Природоохранные территории поддерживают общее экологическое равновесие биосферы, сохраняют типичные и уникальные ландшафты и экосистемы, богатства растительного и животного мира.

Издание «Красная книга земли» Оксаны Скалдиной знакомит с удивительным миром животных нашей планеты, занесенных в Красную книгу. Читатель узнает об их привычках и поведении, нежных чувствах и бурных эмоциях, семейных устоях и индивидуальных потребностях, об опасностях и угрозах, которые встречаются на пути братьев наших меньших. Яркие профессиональные фотографии позволят увидеть героев книги во всей красе. Издание станет не просто научным пособием для изучения животного мира, но увлекательным путешествием в природу Земли.