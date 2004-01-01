Желаем вам

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Песни советской и зарубежной эстрады
Песни советской и зарубежной эстрады
Станислав Серебрянников – концертирующий исполнитель, пианист и певец (баритон), музыкальный и общественный деятель, генеральный продюсер продюсерского центра «Golden Art». Обладатель премии Правительства Москвы за вклад в развитие культуры и искусства. Обучался у профессора Анатолия Лошака в МГК имени П.И. Чайковского, стажировался в Оперном театре- студии имени С.С.Прокофьева (художественный руководитель – профессор Е.С.Новикова).
Сергей Плюснин – выпускник Астраханской государственной консерватории и аспирантуры МГК имени П.И.Чайковского. Приглашенный солист Большого театра, финалист телепроекта "Большая опера" на канале Культура, победитель телевизионного конкурса певцов в Лос-Анжелесе, обладатель золотой медали на Первом международном конкурсе имени Муслима Магомаева. Постоянный участник передачи «Романтика романса».
Программа концерта
I отделение:
II отделение:
500-700 р.