Желаем вам

Ограничения: 12+

Станислав Серебрянников – концертирующий исполнитель, пианист и певец (баритон), музыкальный и общественный деятель, генеральный продюсер продюсерского центра «Golden Art». Обладатель премии Правительства Москвы за вклад в развитие культуры и искусства. Обучался у профессора Анатолия Лошака в МГК имени П.И. Чайковского, стажировался в Оперном театре- студии имени С.С.Прокофьева (художественный руководитель – профессор Е.С.Новикова).

Сергей Плюснин – выпускник Астраханской государственной консерватории и аспирантуры МГК имени П.И.Чайковского. Приглашенный солист Большого театра, финалист телепроекта "Большая опера" на канале Культура, победитель телевизионного конкурса певцов в Лос-Анжелесе, обладатель золотой медали на Первом международном конкурсе имени Муслима Магомаева. Постоянный участник передачи «Романтика романса».

Программа концерта

I отделение:

Попурри советское все

Ю. Гуляев «Желаю вам» (Магомаев «Элегия») Д.Федоренко

Полад Бюль-бюль оглы «Долалай» С.Плюснин

А. Пахмутова «Солнце любви твоей» С.Серебрянников

Е. Мартынов «Яблони в цвету» Д.Федоренко

Ф. Лей «История любви» С.Плюснин

О. Фельцман «Ходит песенка по кругу» С.Серебрянников

Е. Мартынов «Соловьи поют, заливаются» С.Плюснин

Полад Бюль-бюль оглы «Потому что ты любишь меня» Д.Федоренко

М.Магомаев «Синяя вечность» С.Серебрянников

II отделение:

Дж. Кандер «New-York New-York» С.Серебрянников

Б. Кемпферт «Over and over» Д.Федоренко

Н. Бродски «Be my love» С.Плюснин

Дж. Вайс «Can`t help falling in love» С.Серебрянников

Ария Воланда из мюзикла «Мастер и Маргарита» Д.Федоренко

Л. Рид «Delilah» С.Плюснин

Д. Модуньо «Volare» + С. Диас «Bamboleo» С.Серебрянников

Р. Коччанте «Пора соборов кафедральных» Д.Федоренко

Р. Каррозоне «Tu vuoi fa l`Americano» С.Плюснин







