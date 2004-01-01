23 декабря исполняется сто лет со дня рождения ярчайшей звезды киноэкрана, одной из «трех главных блондинок» советского кино – Валентины Серовой. Творчеству и судьбе замечательной актрисы посвящена выставка изданий «Жди меня, и я вернусь».

Обладающая мощным, самобытным, но ранимым талантом, Валентина Серова навсегда осталась в истории отечественного кинематографа. Незабываемы образы лирических героинь, созданные Серовой в фильмах «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня». Валентина Серова была не только талантливой актрисой, но и необыкновенной женщиной: обожаемой женой лётчика-героя Анатолия Серова, роковой любовью поэта и писателя Константина Симонова, её имя связывают и с именем маршала Константина Рокоссовского. Тем труднее примирить этот яркий образ с трагичным угасанием её судьбы.

Биография Валентины Серовой послужила материалом для романа Натальи Пушновой «Валентина Серова. Круг отчуждения», на основе которого создан сериал «Звезда эпохи». А самым ярким напоминанием об этой неординарной женщине стал сборник стихов Константина Симонова «С тобой и без тебя», прежде всего - стихотворение «Жди меня». Эти и другие издания, представленные на выставке – книги, статьи, видеофильмы – помогают понять противоречивую, изменчивую судьбу выдающейся актрисы.