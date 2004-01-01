Жасмин и Аладдин

Деток ждет яркий праздник, приправленный пряностями и сладким привкусом волшебства. Приключения начинаются! Их путь лежит в сказочный Багдад, где ребятам предстоит встретиться со сложностями, которые им еще не попадались в жизни: сыграть в настольные игры, научиться танцевать восточные танцы вместе с весельчаком Джином, нарисовать яркое настроение на лице, используя восточную мудрость.