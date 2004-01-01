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Жасмин и Аладдин

Детский праздник с любимыми героями

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События: Детские праздники.

Деток ждет яркий праздник, приправленный пряностями и сладким привкусом волшебства. Приключения начинаются!  Их путь лежит в сказочный Багдад, где ребятам предстоит встретиться со сложностями, которые им еще не попадались в жизни: сыграть в настольные игры, научиться танцевать восточные танцы вместе с весельчаком Джином, нарисовать яркое настроение на лице, используя восточную мудрость.

Кружка Бригантина
29 октября
12:00 - 14:00
Цены

450 р.

Вся информация по телефону: 44-08-83

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