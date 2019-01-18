Жаркие выходные в Okean hall
Каждую пятницу и субботe абсолютно новый танцпол ждет всех любителей качественного звука и сочного света
Каждую пятницу и субботe абсолютно новый танцпол ждет всех любителей качественного звука и сочного света
Начало ночи пройдет под яркий disco&funk от ArcticSoul, после за диджейским пультом появятся Gabur и Xeno.
Настроение отличной ночи также будут создавать MC Lodoss & OH Go-go
Встречаемся на новом танцполе Мурманска!
Первые не праздничные выходные на Чердаке!
Зарядись энергией после окончания полярной ночи!