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Жаркие выходные в Okean hall

Каждую пятницу и субботe абсолютно новый танцпол ждет всех любителей качественного звука и сочного света

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События: Вечеринки.

Начало ночи пройдет под яркий disco&funk от ArcticSoul, после за диджейским пультом появятся Gabur и Xeno. 
Настроение отличной ночи также будут создавать MC Lodoss & OH Go-go 

Встречаемся на новом танцполе Мурманска!

Okean Hall
18 января
19 января
Цены
  • Вход бесплатный 
  • Бронь столов: 288-789

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