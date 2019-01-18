Жаркие выходные в Okean hall

Каждую пятницу и субботe абсолютно новый танцпол ждет всех любителей качественного звука и сочного света

Начало ночи пройдет под яркий disco&funk от ArcticSoul, после за диджейским пультом появятся Gabur и Xeno.

Настроение отличной ночи также будут создавать MC Lodoss & OH Go-go



Встречаемся на новом танцполе Мурманска!