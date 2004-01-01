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Жапито

Карнавал страстей в XxxX!

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Ограничения: +18 DC/FC
События: Вечеринки.

Приглашаем на фантастическую мистерию, карнавал страстей и откровенный перфоманс в трех действиях

Вечеринка-хэппенинг с попкорном, артистами бродячего цирка, мыльными пузырями и шампанским! На целую ночь ХххХ превратятся в парк развлечений! Клоунессы-убийцы, мрачная карусель и карлики в кукольных коробках… Миллионы мыльных пузырей и миллиарды воздушных шаров! Фото с 3-метровым человеком!

На десерт – пугающий и завораживающий перфоманс ART CIRCUS SHOW! И,конечно, огненное-шоу!

Убийственное зрелище со смертельно интересным концом! Хотите пощекотать себе нервы? Добро пожаловать в Жапито! Шоу начинается!

XXXX
1 апреля
Цены

Накажи столик по телефону: 8 (8152) 25-19-19

Вход свободный

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