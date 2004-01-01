Жанровый портрет как зеркало Души

Светлана Мамакина – библиотекарь из Мончегорска, член Творческого Союза «Снежный лев», участница многих российских и международных библиотечных мероприятий, а также более сотни фотовыставок.

Новая фотовыставка является частью концептуального проекта «Путешествие», уже хорошо знакомого мурманчанам. Так, в библиотеке уже экспонировались работы с выставок «Путешествие», «Петербургский калейдоскоп», «Путешествие на остров Мечты», «Путешествие по библиотекам мира», «Живой уголок планеты Земля» и «Фотохайку».

На этот раз автор продолжила тему большого путешествия портретными снимками. Всего их более 40. Выставка уже успела побывать в Санкт-Петербурге, Нарве, Калуге и Кандалакше. Одна из работ – «Соловецкая диагональ» – стала участницей V Биеннале современной фотографии в Государственном Русском музее.