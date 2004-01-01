Зеркало моей души

Художник и мастер декоративно-прикладного искусства Маргарита Николаевна Стриленко родилась и живет в Кандалакше. Художественное образование получила в Загорском художественно-промышленном техникуме и вот уже много лет работает с деревом, создавая удивительные произведения. За свою творческую деятельность Маргарита Николаевна пробовала себя в плетении из бересты, в резьбе по дереву и росписи. Глубокий и давний интерес художника к северным росписям позволил показать, как достойно может вписаться старинная роспись в современный интерьер. Маргарита Николаевна является лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов декоративно-прикладного творчества, организует мастер-классы в Мурманской области, в городах России и за рубежом, а также экспонентом выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства различных уровней.

На выставке будет представлено более 100 работ. Произведения Маргариты Николаевны Стриленко подарят зрителям заряд радости и оптимизма, заставят любоваться каждой деталью и позволят почувствовать искреннюю любовь мастера к своему делу.