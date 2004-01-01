Земля – наш дом

Всего в экспозиции представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Участники выставки – обучающиеся творческих коллективов кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области, отдельные авторы (кроме учащихся детских художественных школ, школ искусств) в возрасте от 5 до 17 лет.

На выставку-конкурс выставочным комитетом были приняты работы, выполненные в различных техниках, в двух номинациях: изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство.

В рамках выставки объявляется конкурс на создание лучших работ по темам:

«Дети за сохранение природы»

«Природа родного края»

«Экология и Арктика»

«Пейзажи Кольского края»

«Мир вокруг нас»

Победители определяются в номинациях: изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство по трем возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Выставки детского художественного творчества стали важным событием в художественной жизни Мурманска и Мурманской области. Ежегодные смотры работ юных художников выявляют новые интересные имена, а также объединяют усилия педагогов, родителей и художников-профессионалов для поиска активных форм идейно-эстетического воспитания подрастающего поколения.