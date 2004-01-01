Уникальный фотоальбом «Земля моя, любимая земля» посвящен 80-летию Мурманской области. Издание вышло при поддержке Правительства региона.

Автор фотографий – член Союза журналистов России, лауреат многих престижных отечественных и зарубежных выставок Лев Федосеев.

Составитель и издатель альбома – известный мурманский фотохудожник, лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска Юрий Левин. Юрий Михайлович - автор широко известных фотоальбомов «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого», «Объяснение в любви», в которые вошли работы многих талантливых фотографов Кольского Севера.

В презентации примут участие писатели, поэты, журналисты, краеведы, музейные и библиотечные специалисты, представители общественных организаций.