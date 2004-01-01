Земля Кольская

Саамы – коренной финно-угорский малочисленный народ Мурманской области, который исторически проживает на территории нашего региона.

Саамы – своеобразный и даже загадочный народ. Его культура многогранна и необычна: в этом легко убедиться, познакомившись с лучшими работами живописи и графики из коллекции Фонда «Варзуга», представленными на выставке.

Также посетителям выставки представится исключительная возможность увидеть «галерею саамских портретов», которые до этого нигде не выставлялись (работы В. Шабаткина, В.Горохова, Е Яковлевой).

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1