Зелёный день в библиотеке
Мероприятия в Конференц-зале (3 этаж), Литературной гостиной, Зале литературы по искусству (4 этаж)
Мероприятия в Конференц-зале (3 этаж), Литературной гостиной, Зале литературы по искусству (4 этаж)
Зеленый цвет – цвет жизни, природы и гармонии, он признан самым безопасным из всех существующих цветов. Мурманская областная научная библиотека приглашает почувствовать все оттенки зеленого цвета через звуковые, зрительные и тактильные ощущения.
Аромат леса и целебная сила вечнозеленых хвойных растений ждет на встрече с аромаконсультантом Юлией Шведовой. Здесь состоится знакомство со свойствами и правилами использования эфирных масел, обучение созданию уникальной композиции нюхательной соли «Солнца искры».
«Урок доброты» от Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» расскажет об ответственном отношении к домашним и бездомным животным и подарит незабываемые минуты общения с одним из подопечных фонда.
Мастер-класс от Виктории Березиной научит создавать флорариум - удивительный мини-сад, который станет украшением дома.
Картины из песка под живую музыку группы «АТМА» будет рисовать Людмила Семенова.
В Зеленый день невозможно обойтись без зеленого чая. Чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» представит китайский зеленый чай из провинции Гуанси урожая весны 2018 года.
Посетителей ждет демонстрация и обучение способам заварки чая, дегустация и живое познавательное общение. Сопровождением чайной церемонии станут стихи о зеленом цвете и увлекательные задания.