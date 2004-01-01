Мероприятия в Конференц-зале (3 этаж), Литературной гостиной, Зале литературы по искусству (4 этаж)

Зелёный день в библиотеке

Зеленый цвет – цвет жизни, природы и гармонии, он признан самым безопасным из всех существующих цветов. Мурманская областная научная библиотека приглашает почувствовать все оттенки зеленого цвета через звуковые, зрительные и тактильные ощущения.

Аромат леса и целебная сила вечнозеленых хвойных растений ждет на встрече с аромаконсультантом Юлией Шведовой. Здесь состоится знакомство со свойствами и правилами использования эфирных масел, обучение созданию уникальной композиции нюхательной соли «Солнца искры».

«Урок доброты» от Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» расскажет об ответственном отношении к домашним и бездомным животным и подарит незабываемые минуты общения с одним из подопечных фонда.

Мастер-класс от Виктории Березиной научит создавать флорариум - удивительный мини-сад, который станет украшением дома.

Картины из песка под живую музыку группы «АТМА» будет рисовать Людмила Семенова.

В Зеленый день невозможно обойтись без зеленого чая. Чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» представит китайский зеленый чай из провинции Гуанси урожая весны 2018 года.

Посетителей ждет демонстрация и обучение способам заварки чая, дегустация и живое познавательное общение. Сопровождением чайной церемонии станут стихи о зеленом цвете и увлекательные задания.