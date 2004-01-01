В этом году уже в пятый раз будет дан старт крупнейшей в нашей стране экологической акции – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2018».

Фонд им. В.И. Вернадского приглашает всех желающих не оставаться в стороне, проявить свою активную гражданскую позицию, выйти на субботник и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды!

Собери свой отряд добровольцев регистрируйся и стань настоящим организатором «Зеленой весны». Пришли отчет о своем мероприятии (до 25 мая 2018г.). Лучшие организаторы будут отмечены призами Фонда им. В.И. Вернадского.

Для участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2018» организациям необходимо зарегистрироваться на сайте и разместить краткие отчеты об итогах проведенных мероприятий.