Кто это это к нам летит? Пьяный злой чародей на крыльях шторма? Нет – это его пророки из банды Zeddicus Zu`l Zorander (Москва)! Авторы лучшего отечественного треш-метал релиза прошлого года, скейтеры и путешественники, воспевающие треш, пивко и приключения.

Музыка ZZZ – зубодробительный коктейль под вывеской старого доброго кроссовера. Треш, блэк и хардкор на сумасшедших скоростях, пулеметный шквал бластов и риффы, разрывающие вас в лоскуты!

Поддержка:

ЧЕТВЕРТЬ (HARDCORE\BLACK)

Мурманский хардкор истребитель, несущейся на сверхзвуковой скорости и растерявший всю эмоциональную составляющую - зато изрядно почерневший. Отголоски скримо и проступающее биение ритмов крэк рокстеди дополняют батальное музыкальное полотно.

REPRISAL (THRASH\BLACK)

Эксклюзивное выступление радикальных мурманских трешеров - первый раз за год на нашей сцене! Совсем скоро у ребят выйдет первый полноформатник, а пока что они готовятся разнести тебя в труху на грядущем шоу! Быстрее и жестче, чем ты можешь себе представить!

ДКХ (OI\STREETPUNK)

Чуть больше панк-рока на этой вечеринке - любимцы публики и корифеи сцены, рассредоточенные по области, но сосредоточенные на грядущем релизе. Классические хиты и новые треки 2017 - ещё один веский повод посетить концерт!