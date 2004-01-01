Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Радость!
Концерт ансамбля танца «Радость»
Концерт ансамбля танца «Радость»
Появление первых солнечных лучей после долгой Полярной ночи всегда вызывает бурю эмоций и радости. Эта искренняя радость передается всем жителям Кольского Севера: от мала до велика. Всё Заполярье с нетерпением ждет прихода весны. Именно в эти предвесенние дни заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» подарит всем любителям хореографического искусства свой сольный концерт.
На сцену Дворца культуры вновь выйдут юные танцоры и подарят всем гостям свое творчество, которое зрители еще долго будут хранить в своем сердце, как тепло первых солнечных лучей.
Репертуар коллектива разнообразен: здесь и народные пляски, и номера современной хореографии, и веселые детские танцы. А тем, кто впервые познакомится с творчеством ансамбля танца «Радость», остается пожелать хорошего настроения и лучезарных улыбок.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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