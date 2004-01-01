130046

Здравствуй, солнце!

Традиционный праздник мурманчан – народные гуляния, концертная программа, ярмарка

0
Я иду
Ваша оценка
События: Праздники, Концерты.

Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки.

Праздничная программа начнется в 14 часов.

Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. На улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки.

Приглашаем всех мурманчан и гостей нашего города.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?