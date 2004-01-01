Здравствуй, солнце!
Традиционный праздник мурманчан – народные гуляния, концертная программа, ярмарка
Традиционный праздник мурманчан – народные гуляния, концертная программа, ярмарка
Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки.
Праздничная программа начнется в 14 часов.
Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. На улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки.
Приглашаем всех мурманчан и гостей нашего города.