Здравствуй, солнце!

Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки.

Праздничная программа начнется в 14 часов.

Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. На улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки.

Приглашаем всех мурманчан и гостей нашего города.