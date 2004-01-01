Здравствуй, школа!

Перед началом нового учебного года в Ледовом Дворце будет проходить традиционная ярмарка, которая объедит несколько мероприятий, в том числе ярмарку дополнительного образования, где особое внимание будет уделяться детскому спорту и внешкольному дополнительному образованию.

В холле 2 этажа будет проводиться запись в спортивные секции, оздоровительные группы, различные клубы, дома творчества и образовательные курсы. Опытные специалисты дадут родителям и самим детям исчерпывающую информацию по всем представленным видам внешкольного дополнительного образования, ознакомят с работой кружков и секций.

Кроме того, на ярмарке будут организованы выставки изделий ручной работы, а также мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, изготовлению украшений, гончарному делу, в том числе специальный мастер-класс на «сухом льду», где детям будет предоставлена возможность попробовать себя на льду (коньки выдаются).

Также гости ярмарки смогут поиграть в настольный теннис.