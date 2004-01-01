Здравствуй, школа!
Ежегодный традиционный конкурс детского рисунка
Ежегодный традиционный конкурс детского рисунка
Конкурс приурочен к одноименной всеми известной ярмарке в Ледовом Дворце «Здравствуй, школа! 2017».
Все желающие жители Мурманска и Мурманской области от 7 до 17 лет могут пофантазировать на школьную тематику и представить работы на конкурс. Не упустите возможность получить приятные призы к новому учебному сезону!
Ознакомиться с подробной информацией и положением конкурса можно по ссылке или в группе ВК
Прием конкурсных работ будет проходить в холле 1-го этажа Ледового Дворца у стойки администратора.
Телефоны для справок: 8 (8152) 45-24-41, 42-26-55