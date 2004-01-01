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Здравствуй, школа 2017

Ежегодная традиционная ярмарка в преддверии начала нового учебного сезона 2017-2018 гг.

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События: Выставки, Ярмарка.

Вот уже более 13 лет Ледовый Дворец спорта раскрывает свои двери для сотен учеников средних школ и студентов, средних и высших учебных заведений.

Для жителей Мурманска и Мурманской области – это отличная возможность приобрести все необходимое для успешного обучения в одном месте с большой экономией времени на любой вкус и кошелек.

В выставке примут участие более 80 участников. Ассортимент поражает: детские рюкзаки, ранцы, канцтовары, одежда и детская обувь, а также всякая всячина, призванная дать маленькому или большому гению простор для творчества и комфортного обучения.

В период проведения ярмарки можно не только подобрать школьный портфель и форму. Особое внимание на ярмарке уделяется детскому спорту и внешкольному образованию. На основной площадке выставки будут представлены спортивные школы досуговые центры, языковые школы, которые познакомят юных гостей со своими программами и секциями. Родители вместе с детьми смогут ознакомиться с работой кружков и секций, побеседовать со специалистами и сразу записать ребенка на занятия.

Для маленьких гостей организована игровая площадка, а  в выходные дни  развлекательная программа.

Ледовый Дворец Спорта
c 19 по 30 августа
11:00 - 19:00
1 сентября
11:00 - 17:00

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